GÜNCEL

Bakan Çavuşoğlu Avrupa'dan gelecek Türklerin sayısını duyurdu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 bin 614 Türk vatandaşının 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde meydana gelen 47 vakadan Koronavirüsle (Covid-19) ilgili açıklamalarda bulundu.

3 bin 614 Türk vatandaş başvurdu
Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan dönmek için 3 bin 614 vatandaşın başvurduğunu belirten Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''3 bin 614 vatandaşımız dönüş için başvurdu. 3 bin 614 Türk vatandaşı 9 Avrupa ülkesinden bu gece yarısına kadar getirilecek. THY'nin 34 seferiyle getirilecek 3 bin 614 vatandaş, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda 14 gün boyunca karantinaya alınacak.''

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu kan grubunda olanlar dikkat! Korona en çok onları vuruyor
Almanya 614 milyar dolar ayırdı! Fransa gaz ve elektrik kirayı askıya aldı
E ticaret devi Amazon koronavirüs nedeniyle 100 bin çalışan alacağını açıkladı
Altında sert dalgalanma! Analistlerden dikkat çeken uyarılar
Koronavirüs karantinasında 14 gün kuralına uymayana ağır ceza
Beşiktaş'a Corona virüs şoku! İki isim idmana çıkmak istemedi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüse yakalanırsanız gün gün neler olur? Bu videoyu mutlaka izleyin…
Koronavirüse (Kovid-19) meydan okuyan kadın klozet kapağını yaladı viral oldu
Arık Böke Çukur kim oynuyor Barış Arduş kimdir dizileri
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz'da sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması!
Cübbeli Ahmet Hoca videosu 17 Mart gecesi neler olacak anlattı
Çekirge ve karınca istilalarının sebebi bakın neymiş Nihat Hatipoğlu açıkladı!
Burak Akkul nereli nerede yaşıyor eşi son durumu anlattı