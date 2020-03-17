BBC Türkçe'nin Fahrettin Koca'ya mikrofon sorusu gündem oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam saatlerinde son gelişmeleri aktarmak için düzenlediği basın toplantısında yer alan BBC Türkçe muhabirinin mikrofon sorusu sosyal medyada gündem oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde koronavirüs konusundaki son gelişmeleri aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBC Türkçe muhabiri sorduğu soru ile herkesi şaşırtı.
Toplantıda BBC Türkçe muhabiri Fundanur Öztürk söz alarak mikrofon dağıtmamasından şikayet etti. Bakan ile aralarında geçen diyalog şöyleydi:
-Muhabir: Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer bağırmak zorunda kalmayız.
-Fahrettin Koca: Tamam. Kusura bakma kızım