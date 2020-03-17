BBC Türkçe'nin Fahrettin Koca'ya mikrofon sorusu gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde koronavirüs konusundaki son gelişmeleri aktarmak için bir basın toplantısı düzenledi ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. BBC Türkçe muhabiri sorduğu soru ile herkesi şaşırtı.

Toplantıda BBC Türkçe muhabiri Fundanur Öztürk söz alarak mikrofon dağıtmamasından şikayet etti. Bakan ile aralarında geçen diyalog şöyleydi:



-Muhabir: Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer bağırmak zorunda kalmayız.



-Fahrettin Koca: Tamam. Kusura bakma kızım