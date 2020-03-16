Sağlık sistemi çöktü İtalya'dan korkunç görüntüler
Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da bir hastanede kaydedilen görüntüler, yayılan salgının ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.
Çin'den dünyaya yayıldıktan sonra İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs, ülkedeki sağlık sisteminin sorgulanmasına neden oldu. Ülkede hastaneler yetersiz kaldı. Her geçen gün enfekte olan insan sayısının yükselmesi, sağlık çalışanlarını çaresiz bıraktı.
Hastalar koridorda tedavi ediliyor
Virüs bulaşan insanların, hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle koridorlarda tedavi edildiği görülen bir görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı.
"Görseydin kafanı pencereden çıkarmazdın"
İtalyan bir doktor tarafından kaydedilen görüntüler, "Durumu burada görebilseydin, kafanı pencereden çıkarmazdın" notuyla paylaşıldı.