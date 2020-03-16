Sağlık sistemi çöktü İtalya'dan korkunç görüntüler

Çin'den dünyaya yayıldıktan sonra İtalya'yı etkisi altına alan koronavirüs, ülkedeki sağlık sisteminin sorgulanmasına neden oldu. Ülkede hastaneler yetersiz kaldı. Her geçen gün enfekte olan insan sayısının yükselmesi, sağlık çalışanlarını çaresiz bıraktı.

Hastalar koridorda tedavi ediliyor

Virüs bulaşan insanların, hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle koridorlarda tedavi edildiği görülen bir görüntü, sosyal medyada hızla yayıldı.

"Görseydin kafanı pencereden çıkarmazdın"

İtalyan bir doktor tarafından kaydedilen görüntüler, "Durumu burada görebilseydin, kafanı pencereden çıkarmazdın" notuyla paylaşıldı.