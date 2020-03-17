Serdar Ali Çelikler: Rıdvan Dilmen'e teklif götür

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler; ''Ben Ali Koç'un en yakın dostuyum. Haziran'da genel kurula git. Zaten rakip çıkmaz. Çıksa da bir şey olmaz sen seçilirsin. Yönetimde en az iş bilen iki adam koyalım. Rıdvan Dilmen'e teklif götür. Emre'yi yönetimde veya futbol AŞ.'de yer bul. Ben olsam Tümer Metin'i de alırım. Kafası çalışır. Kabul eder etmez bilemem. Bu yönetimi değiştir. Ayrıca 3 yıl daha kazanırsın.'' şeklinde açıklama yaptı.