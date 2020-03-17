Serdar Ali Çelikler: Luis Gustavo'yu kaptan yaparım

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe'nin iflası Konyaspor maçıydı. Çünkü 9 kişi kalmış takıma bana hiç kimse hikaye anlatmasın. Luis Gustavo'yu yarın kaptan yaparım. Emre'yi de kaptalıktan alırım. Emre'yi ya futbol AŞ.'ye yönetici yaparım ya da yolları ayırırım.'' dedi.