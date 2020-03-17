KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Serdar Ali Çelikler: Luis Gustavo'yu kaptan yaparım

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe'nin iflası Konyaspor maçıydı. Çünkü 9 kişi kalmış takıma bana hiç kimse hikaye anlatmasın. Luis Gustavo'yu yarın kaptan yaparım. Emre'yi de kaptalıktan alırım. Emre'yi ya futbol AŞ.'ye yönetici yaparım ya da yolları ayırırım.'' dedi.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe'nin iflası Konyaspor maçıydı. Çünkü 9 kişi kalmış takıma bana hiç kimse hikaye anlatmasın. Luis Gustavo'yu yarın kaptan yaparım. Emre'yi de kaptalıktan alırım. Emre'yi ya futbol AŞ.'ye yönetici yaparım ya da yolları ayırırım.'' dedi.

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