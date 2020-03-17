Ahmet Davutoğlu partisinin koronavirüs değerlendirme açıklaması

Davutoğlu yaptığı açıklamada : "İnsanlık olarak büyük bir sınamadan geçiyoruz. Krizler vardır bir sektöre hastır. Krizler vardır bir ülkeyi ilgilendirir. Krizler vardır sadece bir bölgede görülür ve bazı krizler vardır ki bütün bir insanlığın bu gününü ve geleceğini ilgilendirir. Bu gün böyle bir kriz ile karşı karşıyayız. Geçmişte insanoğlu çok büyük krizler gördü benzer krizler gördü ama bu çapta dünya sağlığına insanlık sağlığını ilgilendiren bir kriz ile bu çapta ilk kez karşı karşıya geliyoruz.

-Bu gün dünyanın hiç birinde iktidar yok muhalefet yok hatta dost ve düşman ülkeler kategoriler bile ortadan kalktı. Çünkü ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Bende ülkemizini karşı karşıya kaldığı bu kriz ortamından neler yapılması gerektiğini samimiyetle paylaşmak isterim. Her şeyden öncede ortak bir mücadele vermek durumundayız. Böyle mücadelelerde zafer başarı ancak zihnen odaklandığı zaman söz konusu olabilir.

Bu gün sanki bir beden olarak davranmak durumundayız. Bu gün toplumumuzun her hangi bir yerinden her hangi bir vatandaşımız rahatsızlandığında bütün toplum olarak riskle karşı karşıya kalıyoruz demektir. Biz bu zorluğu aşacağız insanlıkta bu zorluğu aşacaktır. Ne zaman aşacaktır nasıl aşacaktır...Birlikte davranıldığı zaman, dayanışma içerisinde olunduğu zaman. Küçük hesapların içerisine girilmediği, bencilce bu süreçten karlı çıkmak yada en az zararlı çıkabilmek için çaba sarf edilmediği zaman başarılı oluruz. Psikolojimizi yenilemeliyiz omuz omuza vermeliyiz ve mutlaka başarıya odaklanmalıyız..."