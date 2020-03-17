İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan coronavirüs açıklaması: Radikal olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir videoyla hemşehrilerine seslendi.

Vatandaşlarımızla eş güdümlü bu süreci yönetmek zorundayız. Asla panik olmayacağız. Biz, sağduyulu bir milletiz. Temkinli olacağız ve mutlaka ve önlemlerini almış bir toplum olacağız; özellikle bu büyük kent İstanbul'da. Ama aynı zamanda bu zor dönemi en az hasarla atlatmak için de kesinlikle radikal olacağız ve olmalıyız.