MEDYA

Canlı yayında şoke eden corona virüs dehşeti! Muhabir böyle bayıldı

LÜBNAN’da bir televizyon muhabiri, canlı yayın sırasında yüksek ateş nedeniyle bayıldı. Korona virüs önlemi olarak maske takan muhabir canlı yayında bir anda yere yığılınca herkes şaşırdı.

Lübnan'da bir televizyon kanalında canlı yayında; corona virüsü salgını hakkında haber sunan muhabir bayıldı. Coronavirüsü haberi sunarken canlı yayında bayılan muhabirin yüksek ateş sebebiyle kendinden geçtiği açıkladı. Muhabirin corona virüsü salgınından etkilenip etkilenmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.İşte o görüntüler...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli: Korona musibetini yeneceğiz
Batman'da koronavirüs alarmı! İstanbul'dan şehre gelen bir kişi gözlem altına alındı
Mustafa Destici'den koronavirüs açıklaması! Bu bir savaş
Tunceli'de JAK timinin botu devrildi! 1 asker kayıp
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakalar artacak okul tatili uzayabilir
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde koronavirüs önlemi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe'nin hocası kim olmalı?
Serdar Ali Çelikler: Rıdvan Dilmen'e teklif götür
Berdülacüz ne demek 2020 Berdülacüz ne zaman başlıyor?
Serdar Ali Çelikler: Luis Gustavo'yu kaptan yaparım
Candaş Tolga Işık: Rıdvan Dilmen Fenerbahçeliliğini göstermeli
Safer ayı 2020 ne zaman neden bela ayı denir?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan coronavirüs açıklaması: Radikal olacağız
Arık Böke Çukur kim oynuyor Barış Arduş kimdir dizileri