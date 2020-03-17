KIRMIZI ÇİZGİ FİTBOL

Fenerbahçe'nin hocası kim olmalı?

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler; ''Fenerbahçe'nin hocası da bana göre görünen o ki ya Daum-Erol Bulut ikilisi olur. Ya da baba-oğul Lucescu olur. Liglerin ertelenmesi yönetime nefes aldıracak. Ölü taklidi yapacaklar.'' dedi.

Kırmızı Çizgi yorumcusu Serdar Ali Çelikler; ''Fenerbahçe'nin hocası da bana göre görünen o ki ya Daum-Erol Bulut ikilisi olur. Ya da baba-oğul Lucescu olur. Liglerin ertelenmesi yönetime nefes aldıracak. Ölü taklidi yapacaklar.'' dedi.

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