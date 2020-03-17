DÜNYA

Rum yönetiminin uçakla gelen öğrencileri almamasına tepki

KIBRIS Rum yönetimi, aralarında 4 Kıbrıslı Türk öğrencinin de bulunduğu 30 kişilik öğrenci grubunun ülkeye girişine, 'koronavirüs testi yaptırdıklarına dair belgeleri' olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. İ

İngiltere'den gelen ve içinde 4'ü Kıbrıslı Türk olan 30 öğrenci bulunan uçak Baf Havaalanı'na indi. Yetkililer, öğrencilerden koronavirüs testi yaptırdıklarına dair belge istedi. Belgeleri olmayan öğrencilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Öğrenciler, yetkililere tepki gösterdi. Yaşanan tartışmalar sırasında bazı öğrenciler bayıldı. O anlar, bir Rum öğrenci tarafından görüntülendi. Öğrenciler uçakta bekletilirken, havaalanında aileler ile yetkililer arasında gerilim yaşandı. Tartışmalara büyüyünce havaalanına Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos geldi. Karousos, öğrencilerin ellerinde test yaptıklarına dair belgelerinin olmadığını söyledi. Havayolu şirketine ceza uygulayacaklarını açıklayan Karousos, öğrencilerin 14 günlük karantinadan sonra ailelerine teslim edileceğini açıkladı. Öğrenciler otobüslerle Trodos bölgesinde bir otele yerleştirildi.

TATAR AÇIKLAMA YAPTI

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, olayı yakından takip ettiklerini söyledi. Tatar, Kıbrıslı Türk öğrencilerin de bulunduğu grubun, Trodos'ta gözlem altına alındıklarını belirtti. Tatar, öğrencilerinin yanlarında olduklarını kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ataşehir'de eczanede koronavirüse karşı 1.5 metre kuralı ile önlem
Galatasaray’da Ömer Bayram ameliyat edildi
Manisa'da dehşete düşüren kaza: 3 ölü
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti artırıldı! Koronavirüs tedbiri
Koronavirüs ile soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir! Ünlü profesör açıkladı
Ukrayna liderinden karantina tavsiyesi! Nüfusu artırma zamanı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avrupa’dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Simge Sağın canlı yayında gözyaşları içinde anlattı
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2020 18 Mart kaçıncı yılı?
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Umreden dönen hiçbir milletvekili yoktur
Okulların tatil süresi uzayacak! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı
AÖL sınavları iptal mi MEB yeni tarihi duyurdu
Canlı yayında şoke eden corona virüs dehşeti! Muhabir böyle bayıldı
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?