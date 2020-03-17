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Antalya'da dehşet saçtı! Babasını öldürdü annesini yaraladı

Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören kişi babasını bıçakla öldürüp, annesi yaraladıktan sonra teslim olması için uzun süre ikna edilemeyince polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören Erdal K. (46), sabah saatlerinde evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine K'yi (66) de yaraladı. Daha sonra elindeki bıçakla evlerinin bulunduğu sokağa inen Erdal K, "babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Erdal K. sokakta boğazına ve karnına bıçak dayararak polisleri uzun süre uğraştırdı. Polis teslim olmaya ikna edemeyince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Örnek Mahallesi 1530 Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Erdal K. (46), sabah saatlerinde evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine K'yi (66) de yaraladı.

Daha sonra elindeki bıçakla evlerinin bulunduğu sokağa inen Erdal K, "babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği anne Emine K, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Erdal K'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Bacağından vurulup gözaltına alındı
Bu arada, babasını öldürüp annesini ise yaralayan Erdal K. ise teslim olması için kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine uzun süre direndi.

Saldırgan davranışlar sergileyen zanlı, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal K. da Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha öncede evde yangın çıkardığı polis kayıtlarında yer alan Erdal K'nin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, bir süredir de düzenli kullanması gereken ilaçları almadığı ileri sürüldü. 

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