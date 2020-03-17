Simge Sağın canlı yayında gözyaşları içinde anlattı

Simge Sağın, 2. Sayfa programında şu açıklamaları yaptı: Bir çocuğum olsaydı koluma takıp, her yere götürürdüm. Allah isteyen herkese çocuk nasip etsin, benim hiç çocuğum olmadı ama inşallah olur. Olmayan bir şeyi varmış gibi kendimi savunmaya geçiyor olmam da garip geliyor. 7 yılda görünmez miydi ortada çocuk olsaydı. İnsanlar ortalığı karıştırmak için inanmak istedikleri şeylere inanıyorlar gibi geliyor.

Ece Seçkin’in adı geçiyordu, ben inanıp da aramadım bile… Ece öyle biri değil, bunu neden ortaya atsın. Beni hiç tanımıyor, beni tanımayan birisinin bu kadar geçmişimi bilmeyen birisinin böyle bir yorum yapacağını düşünmedim, inanmadım aramadım.

Ben yıllarca çok emek verip başarılı olamadım buna sevindiler, başarılı olunca da mutsuz oldular. Zor günlerim oldu. Evimde buzdolabım boştu, ajitasyon olsun diye anlatmıyorum, bunları yaşadım ben.

Kredi çektim ilk klibimi öyle çektim. Rahmetli babam zengin bir adam değildi ‘kızım al sana para, git klibini çek’ demedi. Ben her şeyi kendi yağımda kavrularak yaptım.

Babamın öldüğü gece sahneye çıktım çok zordu. İptal edemez miydim, edebilirdim de ama benim kendime başka bir sorumluluğum vardı. Keşke iptal etseydim bin pişmanım sonrasında çok büyük tramvaya döndü bu benim için ama hiç kimse bilmiyor biz neler yaşıyoruz.

O gün sahneye çıkmam gerektiğini hissettim, son kararı ben verdim. Benim için çok ama çok zordu. Finale kadar hiç ağlamadım, bütün arkadaşlarım bana destek olmaya gelmişlerdi en ön sırada beni izliyorlardı. Onlara, ‘birinizi bile ağlarken görürsem, ben dağılırım. Destek olacaksanız lütfen buna bana yapmayın’ dedim.

Onlar da benimle taş gibi sıktılar kendilerini, konseri finalinde ‘bu şarkıyı babam için söylüyorum’ dedim. Hiç ajitasyon girmedim. Babamın öldüğünü bilmeyenler vardı, ilk gün paylaşmadım bile.