DÜNYA

Florida koronavirüs dinlemedi

ABD'de Başkan Donald Trump2un koronavirüs (Covid-19) salgını önlemlerini açıkladığı gün Florida halk virüse rağmen plajları doldurdu.

ABD'nin Florida kentinde koronavirüs salgınına karşı yetkililer tarafından ?aranıza mesafe koyun, mümkün olduğunca temastan kaçının, toplu etkinliklerde bulunmayın? uyarılarına rağmen halk Clearwater Plajı'nda denize girmeye devam etti. Uyarıları dinlemeyen bir kısım halk hava sıcaklığının yüksek olmasını fırsat bilerek hafta sonu plajları doldurdu.

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