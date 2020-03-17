Florida koronavirüs dinlemedi

ABD'nin Florida kentinde koronavirüs salgınına karşı yetkililer tarafından ?aranıza mesafe koyun, mümkün olduğunca temastan kaçının, toplu etkinliklerde bulunmayın? uyarılarına rağmen halk Clearwater Plajı'nda denize girmeye devam etti. Uyarıları dinlemeyen bir kısım halk hava sıcaklığının yüksek olmasını fırsat bilerek hafta sonu plajları doldurdu.