Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir hastamı kaybettim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.

Bakan Koca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz."