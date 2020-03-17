GÜNCEL

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına gittiğini ve şu an Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.

İSTANBUL Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip koronavirüse (Kovid -19) yakalandığını oğlu Onur Taşçıoğlu duyurdu.

Onur Taşçıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Kovid-19 testi ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

"En son 4-5 ay önce yurt dışına çıkmıştı"

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta. Sadece benim dediklerim her şeyi ile doğrudur. Ayrıca, babamın yurt dışından gelip gelmediği, virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım: Kendisi, yurt dışına en son 4-5 ay önce çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa sokak hayvanlarına sahip çıktı mamamatik uygulaması
Türkiye'deki koronavirüslü hasta sayısı kaç oldu? Bakan Koca açıkladı
Çapa'daki doktor koronavirüse yakalandı
Juventus'ta bir oyuncuda daha koronavirüs çıktı
Bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ileri bir tarihe ertelendi
Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse karşı önlem paketi
İspanya'da hastaneler koronavirüs vakalarıyla baş etmekte zorlanıyor
18 Mart sözleri kısa Çanakkale Zaferi sözleri 2020
60 saniyede bugün (17 Mart 2020)
Murat Boz'dan tepki çeken coronavirüsü paylaşımı! Dışarı çıkın evde durmayın
Çanakkale Zaferi yıldönümü 2020 18 Mart kaçıncı yılı?
Florida koronavirüs dinlemedi
AÖL sınavları iptal mi MEB yeni tarihi duyurdu