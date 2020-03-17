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Murat Boz'dan tepki çeken coronavirüsü paylaşımı! Dışarı çıkın evde durmayın

Ülkemizde koronavirüs görüldükten sonra herkesin korunmak için sıkı önlemler aldığı ve yetkililerin ‘gerekmedikçe evden çıkmayın’ dediği bugünlerde Murat Boz, “Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Siz de çıkın. Kendinizi eve kapatmayın.” dedi.

Çin'in Wuhan kentinde patlak veren koronavirüs salgınının merkezi Avrupa'ya kaydı. İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri zor günler geçirirken, salgın dünya genelinde de 150'yi aşkın ülkeye sıçradı. Türkiye ilk günden itibaren sert korunma önlemleri ile salgında henüz kayıp vermezken, 47 kişide vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gün aşırı toplantılar ile halkı bilgilendirirken, sık sık evde kalınması çağrısı yapılıyor. Ünlüler de paylaşımları ile evde kalınması gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'na destek oluyor. Ancak Murat Boz'dan koronavirüs ile ilgili farklı bir çıkış geldi.

''HAVA GÜZEL DIŞARI ÇIKIN''
Ünlü şarkıcı Murat Boz milyonlarca takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından farklı bir paylaşımda bulundu. Murat Boz yayınladığı videoda, "Zor günlerden geçiyoruz ama kendimizi eve hapsetmekte olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz temiz hava almak iyi gelir. Ben de bugün dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Hepinize tavsiyem evde durmayın, dışarı çıkın. Oksijeninizi alın, sporunuzu yapın. Moralinizi bozmayın. Bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Murat Boz'un paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. Binlerce kişi Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını hatırlattı, Murat Boz'u eleştirdi. İşte Twitter'dan yapılan paylaşımlardan bazıları...

-Bilirkişi (!) Murat Boz evde çıkın durmayın demiş, tamam reyiz.

Herkes senin gibi korunaklı Bahçeli bir rezidansta kalmıyor Murat Boz.

Devlet yönetimdeki bakanlar, bürokratlar kurallara uyun evinizde kalın derken senin gibi göz önündeki bir sanatçı örnek olmalı.

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