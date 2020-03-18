Kanarya Adaları'nda karantinaya uymayıp havuza giren kadına gözaltı

İspanya'nın tatil merkezi olan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nda karantina kurallarına uymayan İngiliz kadın havuza girdi. Yetkililerin defalarca uyarmasına rağmen kadın havuzdan çıkmayınca olay yerine polisler sevk edildi. Polislerden biri, kıyafetlerini çıkararak havuza girdi. Sudaki kadını alan polis, havuzdan çıkardı. İsmi açıklanmayan kadın, havuz kenarındaki polis tarafından gözaltına alındı.