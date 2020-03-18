DÜNYA

Karantinadaki Lübnanlılar birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti.

Lübnan’da Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

Olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından evlerinden çıkamayan Lübnan halkı, birbirlerine destek olmaya başladı.

Dans ettiler

Vatandaşlar birbirlerine moral vermek için pencerelere çıkıp müzikler açtı ve dans etti.

Öte yandan Lübnan’da mevcut koronavirüs vaka sayısının 120’ye çıktığı duyuruldu.

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