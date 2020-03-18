MEDYA

İbrahim Kalın Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, 2 yıl önce seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı tekrar paylaştı. Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale geçilmez' diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık. Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyâz olarak kabul buyrun" notu ile paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
NASA da Corona virüsün altında kaldı çalışanlarını eve yolluyor
Mesut Özil: Türk domuzu deyip saldırdılar
HDP'li Meral Danış Beştaş Almanya dönüşü karantinaya girmedi tepkilere bakın ne yanıt verdi!
MSB Suriye'de 4 PKK'lı terörist öldürüldüğünü duyurdu
Metin Feyzioğlu'ndan af talebi! Acilen infaz indirimi yapılmalı
 Bekir Pakdemirli'den gıda stoklarıyla ilgili flaş açıklama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüsü Bill Gates mi üretti işte o 5 yıl önceki konuşması
Corona virüsünde müjdeli haber geldi: Hastaneler kapandı
Hale Koca kimdir yaşı kaç Fahrettin Koca eşi ne iş yapıyor?
Merve Hasman İtalya'da yaşananlar coronavirüs vakasını ağlayarak anlattı!
İstanbul'da karantina yurdunda ilk sabah! Kameraya el salladı
Fahrettin Koca nereli kimdir babası yıllar önce anlatmış
Karantinadaki Lübnanlılar birbirlerine destek olmak için balkonlarda dans etti
Çanakkale Zaferi kısa mesajları resimli 18 mart tebrik sözleri