POLİTİKA

Erdoğan koronavirüs önlemleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşirken, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 'Koronavirüs zirvesi' toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

İLKİ 3 Mart günü Çankaya Köşkü’nda yapılan koronavirüs zirvesinin ikincisi Beştepe'de toplanmış, okullar ve üniversitelerin tatil edilmesi dahil bir dizi önlem alınmıştı. Koronavirüs toplantısının üçüncüsü saat 14.00'te  üçüncüsü 80 kişilik katılımla yine Çankaya Köşkü’nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesinde açıklama yaptı:

Hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz.

Günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır.

Covid-19 ile mücadele ederken ekonomide tüm çarkların dönmesini sağlamak kolay değildir.

Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız.

Şayet önümüzdeki birkaç haftalık dönemi iyi yönetirsek umduğumuzun ötesinde güzel tablo bizi bekliyor."

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