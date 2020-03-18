ABD California'da Coronavirüs alarmı verildi! İnsanlar marketlere koştular
ABD'nin California eyaletinde, ilk kez bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyalette acil durum ilan edildi. Acil durumun ilan edildiği eyalette onlarca insan market kuyruğuna girdiler ve kuyruk sokaklara kadar taştı.
Dünya genelinde yaşamı olumsuz etkileyen Coronavirüs, pandemi ilan edildi. Bütün ülkeleri acil durum ilan etmeye sevk eden virüs, ABD'nin California eyaletinde, bir kişinin ölmesiyle acil durum ilan edildi.
Onlarca vatandaş market kuyruğu sırasına girdiler
Acil durumun ilan edilmesiyle eyalette yaşayan bütün halk sokaklara dökülerek, marketlere hücum ettiler. Yayımlanan videoda onlarca insanın market alışveriş arabalarıyla sıraya girdikleri görüldü.