KKTC'li üst düzey ismin kızının karantinadan kaçırılma görüntüleri

Türkiye, konsolosluklara başvuru yapan Türk vatandaşlarının tahliyelerini sürdürüyor. Çoğunluğu Avrupa'dan gelen gurbetçiler 14 gün boyunca karantinaya alınacağı açıklanırken dün gece sosyal medyada yer alan bir video tartışma yarattı. İddialara göre bir yolcu karantinadan kaçırıldı!

Görüntülerde Fransa'dan gelen bir yolcunun polis tarafından otobüsten indirildiği görülüyor. İddialara göre KKTC uyruklu olan bir kadının, karantinaya alınmamak için polisin yardımıyla otobüsten indirildiği ve İstanbul üzerinden KKTC'ye geçiş yapacağı belirtildi.

Soylu: Kimseye ayrıcalık yapılmayacak

Karantinadan polis tarafından çıkarılan ve KKTC'de üst düzey bir bürokratın kızı olduğu belirtilen şahısla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından açıklama yaptı. Görüntülerin ihmale işaret ettiğini ve karantina konusunda kimseye ayrıcalık yapılmayacağını söyleyen Soylu, Türkiye üzerinden KKTC'ye transit uçuşların olmadığını ve yanlış yapılan bu işlemle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını ifade etti.

Burada ihmal kabul edilemez.

Kimseye ayrıcalık tanınamaz.



Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir.



Vatandaşlarımız müsterih olsunlar — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 17, 2020

"14 gün karantina uygulanacak"

Fransa'dan Türkiye'ye gelen iki yolcunun diğer yolcular gibi karantinaya alınacağını açıklayan Soylu, her iki şahsın da 14 günlük karantina sonrası ülkelerine gönderileceğini söyledi.