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İrem Sak'tan tepki çeken koronavirüs videosu

Tedbir amaçlı evden çıkamayan oyuncu İrem Sak, çektiği video ile yapılabilecek aktiviteleri esprili bir dille sıraladı.

Ünlü oyuncunun 3 farklı karakterde yayınladığı videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. İrem Sak, evde kendini virüsten korumak isteyenler için yapılabilecek aktiviteleri, esprili bir dille anlattı.

'HALA PRİM PEŞİNDE'
Güzel oyuncunun bu videosu, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Sak, "Hala prim peşinde" gibi çok sayıda eleştiri aldı.

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