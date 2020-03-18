Kısa çalışma ödeneği nedir işyerleri nasıl başvuracak? Cem Kılıç açıkladı

Koronavirüs salgını işyerlerinin üretimini ara vermesini zorunlu kılmaya başladı. Peki işveren bu durumda ne yapacak? Çalışanlarını evden çalıştırma hakkı var mı? Çalışanlar ücretli ya da ücretsiz izne hangi şartlarda çıkarılabilir? Böyle zorunlu durumlar için devlet desteği var mı? Bir çok işletmenin önünde böyle sorular var. Konuya ilişkin ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgileri TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç bilgi verdi. Kılıç'ın aktardığı bilgiler içinde özellikle 'Kısa Çalışma Ödeneği' dikkat çekici. Bu ödenekle işveren çalışanlarını eve gönderebiliyor ve 3 ay maaşını devlet ödüyor. Peki şartları neler, kısa çalışma ödeneği maaşı ne kadar? İşte Prof. Dr. Cem Kılıç'ın verdiği çok önemli bilgiler:

Soru -Kısa çalışma nedir?

Cevap -Bu iş hukukumuzda düzenlenmiştir buna dair yönetmelik vardır. Kısa çalışma ödeneği şu anda devreye girebilir. İşsizlik sigortasını bu dönemde 'kısa çalışma ödeneği' olarak işletmelere kullandırmak bu dönemde en doğru yöntem olacaktır. Peki kısa çalışma nedir? Kısa çalışma zorlayıcı nedenlerin varlığı ve işletmelerin küçülmek durumunda kalmaları halinde işçilerin iş sözleşmelerini feshetmek yerine çalışma sürelerini azaltarak üretimi kısmaları, veya faaliyetlerini geçici süreyle tamamen durdurmaları anlamına geliyor.

Soru -Kısa çalışma süresi ne kadar?

Cevap -Faaliyetlerin azaltılmasında şöyle bir koşul var; normal haftalık çalışma süresini 3'te bir oranında azaltırlarsa kısa çalışmaya geçebilirler. Kısa çalışmaya geçtikten sonra da kısa çalışma ödeneği için işyerleri İŞKUR'a talepte bulunmak durumundadır. 2018 yılındaki ekonomik dalgalanma sırasında bir çok işyeri kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 3 ay olan kısa çalışma ödeneği o zaman 6 aya kadar uzatıldı. Bu yaşadığımız olağanüstü durumda da kısa çalışma ödeneğinin devreye girebileceğini düşünüyorum.