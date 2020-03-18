NewYork Valisi CNN sunucusu kardeşiyle kavga etti: Annemi niye aramadın?

Newyork Valisi canlı yayınına bağlandığı CNN'de, sunucu kardeşiyle kavgaya tutuştular. Kavga sosyal medya kısa sürede viral oldu.

CNN Sunucusu, Vali kardeşine canlı yayında "Kurallara inanmıyorum vali Andrew Cuomo katıldığınız için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum yaptıklarınla gurur duyuyorum.Ülken için çok çalıştığını biliyorum. Ama ne kadar sıkı çalışsan da anneni aramak için vakit bulmalısın. Annen sesini duymak istiyor." diye tepki gösterdi. Kardeşinin tepkisine vali ise "Annemi canlı yayından önce aradım" sözleriyle tepki gösterdi.