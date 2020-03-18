MEDYA

NewYork Valisi CNN sunucusu kardeşiyle kavga etti: Annemi niye aramadın?

Newyork Valisi canlı yayında CNN sunucu kardeşiyle kavga etti. Kavga sosyal medya kısa sürede viral oldu.

Newyork Valisi canlı yayınına bağlandığı CNN'de, sunucu kardeşiyle kavgaya tutuştular. Kavga sosyal medya kısa sürede viral oldu.  

CNN Sunucusu, Vali kardeşine canlı yayında "Kurallara inanmıyorum vali Andrew Cuomo katıldığınız için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum yaptıklarınla gurur duyuyorum.Ülken için çok çalıştığını biliyorum. Ama ne kadar sıkı çalışsan da anneni aramak için vakit bulmalısın. Annen sesini duymak istiyor." diye tepki gösterdi. Kardeşinin tepkisine vali ise "Annemi canlı yayından önce aradım" sözleriyle tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye’de bugüne kadar kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Rakam belli oldu
2020 Eurovision şarkı yarışması iptal edildi
Donald Trump Kanada sınırının kapatılacağını açıkladı
Ekrem İmamoğlu 'pazar' tedbirlerini açıkladı
PKK'dan Afrin'de sivillere yönelik füzeli saldırı: 3 ölü 9 yaralı
Koronavirüs önlemini dinlemeyen cemaat camide kavga çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
KKTC'de corona virüsten karantinada olanlar dans ettiler!
İtalya’da yaşayan Türk öğrenciden gençlere önemli mesaj
Beyoğlu Melis Eczanesi nerede sahibi kimdir ifşa oldu
Çin’in Hubey bölgesinde coronavirüs sevinç gösterisi
Erdoğan koronavirüs önlemleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı
İhsan Giray kimdir Melis Eczanesi sahibi koronavirüsten öldü iddiası
Isparta şivesiyle koronavirüs tedbirlerini anlatıp güldürdü
Parasetamol içeren ilaçlar hangisi Parasetamol ilaç isimleri