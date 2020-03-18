GÜNCEL

Sağlık çalışanı: Vaka sayısı binleri aştı

Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili sosyal medayada yayınlan video, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk tarafından yalanlandı. İşte o video...

Sosyal medyada Türkiye'deki koronvirüs vakalarıyla ilgili yer alan bir video korkuttu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, 'Hekim Semineri' başlığıyla paylaşılan ve hasta sayısının binlerle ifade edildiği videoda anlatılanların doğru olmadığını söyleyerek vakaların illere göre dağılımlarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Türkiye'yi korkutan video için açıklama!
Erdoğan yeni ekonomik paketi açıkladı! Koronavirüs önlemleri
Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yanındayız
Erdoğan'dan emekliye promosyon ve maaş müjdesi
İstanbul Zeytinburnu'nda sahte alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Prof. Dr. Mesut Yılmaz’ı dinleyin koronavirüse karşı maske takma zamanı geldi mi
Koronavirüste süper taşıyıcı çıktı 1 kişi 600 kişiye bulaştırıyor
Beyoğlu Melis Eczanesi nerede sahibi kimdir ifşa oldu
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm toplantısında mesafeler korundu
Kısa çalışma ödeneği nedir işyerleri nasıl başvuracak? Cem Kılıç açıkladı
İhsan Giray kimdir Melis Eczanesi sahibi koronavirüsten öldü iddiası
Kağıthane Belediyesi’nden Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı anısına anlamlı video
Parasetamol içeren ilaçlar hangisi Parasetamol ilaç isimleri