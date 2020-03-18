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Prof. Dr. Mesut Yılmaz’ı dinleyin koronavirüse karşı maske takma zamanı geldi mi

Medipol Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz, korona virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında çıktıktan sonra 8 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili vakalar artmaya devam ediyor.

Türkiye’de resmi rakamlara göre 98 kişinin hastalandığı ve bir kişinin de ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili küresel korku ve panik devam ederken, sosyal medyadan da faydalı görüntüler paylaşılıyor.

Medipol Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz, korona virüsünden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri bir video ile anlattı. Maske'nin ne kadar önemli yada ne zaman takılması hakkında bilgiler veren video kısa sürede viral oldu.

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