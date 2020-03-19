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Mucize Doktor 27. bölüm 3. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 27. yeni bölümüyle 19 Mart 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 27. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 19 Mart 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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