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Saygı Öztürk iddiası! Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüsten mi öldü?

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini; eşi Belma Aytaç ile kız kardeşinin de karantinaya alındığını iddia etti.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, KRT’de kendi hazırlayıp sunduğu Sisler Bulvarı'nda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (eski GATA) hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın ölümü ile ilgili bilgiler verdi. 

Öztürk, Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini; eşi Belma Aytaç ile kız kardeşinin de karantinaya alındığını iddia etti.

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