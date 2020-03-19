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Hizmetçiler 3. bölüm 2. fragmanı

Hizmetçiler dizisi 3. yeni bölümüyle 21 Mart 2020 Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak. Hizmetçiler'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hizmetçiler 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hizmetçiler'in yeni bölümünde neler olacak? Hizmetçiler 21 Mart 2020 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına 'Cennet Konakları' denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı 'kirli' çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı 'Cennet Konakları'nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

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