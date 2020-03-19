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Babil 9. bölüm 2. fragmanı

Babil dizisi 9. yeni bölümüyle 20 Mart 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Babil'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Babil 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Babil 20 Mart 2020 Cuma akşamı Star'da...

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

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