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Gel Dese Aşk 3. bölüm 2. fragmanı

Gel Dese Aşk dizisi 3. yeni bölümüyle 22 Mart 2020 Pazar akşamı ATV'de olacak. Gel Dese Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Gel Dese Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Gel Dese Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Gel Dese Aşk 22 Mart 2020 Pazar akşamı ATV'de...

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.

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