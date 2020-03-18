İstanbul Fatih Cami'nde toplu namaz kılma tartışması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin açık kalacağını ancak cuma ve vakit namazlarının cemaatle birlikle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından camilere bilgilendirme yazıları da asıldı ancak birçok ilde bu uygulama hiçe sayıldı.

Bunun son örneği İstanbul Fatih Cami'nde yaşandı.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan tartışma sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.