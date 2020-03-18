GÜNCEL

İstanbul Fatih Cami'nde toplu namaz kılma tartışması

Diyanet'in 'toplu namaz kılınmaması' kararından sonra bir başka namaz tartışması da Fatih Cami'nde yaşandı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan tartışma sosyal medyada da yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerin açık kalacağını ancak cuma ve vakit namazlarının cemaatle birlikle kılınmasına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından camilere bilgilendirme yazıları da asıldı ancak birçok ilde bu uygulama hiçe sayıldı.

Bunun son örneği İstanbul Fatih Cami'nde yaşandı.

Bir vatandaşın kamerasına yansıyan tartışma sosyal medyada da tartışmalara neden oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan emekliye promosyon ve maaş müjdesi
Türkiye'yi korkutan video için açıklama!
Erdoğan yeni ekonomik paketi açıkladı! Koronavirüs önlemleri
Saygı Öztürk: Aytaç Paşa koronavirüsten öldü
Bakan Koca açıkladı: Koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Orgeneral Aytaç Yalman koronavirüsten mi öldü?
Korkutan videoya yalanlama geldi
Beyoğlu Melis Eczanesi nerede sahibi kimdir ifşa oldu
Sağlık çalışanı: Vaka sayısı binleri aştı
60 saniyede bugün (18 Mart 2020)
İhsan Giray kimdir Melis Eczanesi sahibi koronavirüsten öldü iddiası
Prof. Dr. Mesut Yılmaz’ı dinleyin koronavirüse karşı maske takma zamanı geldi mi
Parasetamol içeren ilaçlar hangisi Parasetamol ilaç isimleri