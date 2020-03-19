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Hülya Avşar'dan kadınları kızdıracak açıklama! Kadınlar çocuklarına baksın!

Uzun bir süre sonra YouTube kanalı üzerinden ‘10 Hülya Avşar Show’ adlı bir programa başlayan Hülya Avşar'ın ilk konuğu Doç. Dr. Oytun Erbaş oldu.Avşar kızı yaptığı açıklamarla gündeme oturdu.

Hülya Avşar, bakıcıya karşı olduğunu söyleyerek “Kadınlar evde çocuk baksın, eşler çalışsın” dedi. Kendi Youtube kanalında eski dönemlerdeki gibi aile yaşamının artık günümüzde olması gerektiğini vurgulayan Hülya Avşar , “Çocuğumu her zaman kendim büyüttüm. Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı. Eski sistemciyim. Çünkü doğru sistem bu. Erkekler çalışmalı, eve para getirmeli, hem kendini iyi, hem de erkek olduğunu hissetmeli. Bakıcı sistemi tamamen yok olmalı. Ben ilkokuldan liseye kadar kızım Zehra’yı okula götürdüm, aldım” diye konuştu.

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