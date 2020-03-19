Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı! Ligler ertelenecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol federasyonları ve Kulüpler Birliğinin başkanları ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada ''Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek corona virüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.'' dedi.