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Pınar Fidan Alevi videosuyla tepki aldı: Alevileri otele topla yak

Pınar Fidan, Aleviler için skandal ifadeler kullandı. Bir gösteri yapan Pınar Fidan, Madımak Katliamı’na göndermede bulunarak, "Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" dedi.

Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin Madımak Katliamı’na gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik sarf ettiği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı.

Fidan, Madımak Katliamı'na da göndermede bulunarak “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" ifadesini kullandı.

Fidan’ın Alevi vatandaşlara yönelik skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Pınar Fidan şunları söyledi; "Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldı bir kere daha buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm  bir şeyi ironi olarak anlatıyorum.Mizah dalga geçmek yada küçümsemek için değil eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların gelen düşüncesini tekrar ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum.  Önemi yok ama ben aleviyim ve alevi düşmanı oluduğumu düşünüp beddua,küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyor ama hepimizi için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı içinde yanlış anlaşılmış olabilir.  Orada alevi diye bahsettiğim kişi dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim." 

Pınar Fidan tepkiler sonrasında twitter hesabını kilitlerken yaptığı son paylaşım da dillerde. Fidan, korona için de "Virüs var evde kal, ben ne zaman itlik, serserilik, asilik orospuluk yapacağım' diye yazdı.

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