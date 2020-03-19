Mehmet Öz'den koronavirüse karşı yapmanız gerekenler

Ülkemizde corona virüsüne karşı çeşitli önlemler alınırken, dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, evlerinde kalanlar için virüse karşı ev temizliği önerilerinde bulundu. Dr.Öz ve Ekibi YouTube kanalında yayınlanan videoda, evinizde ne gibi önlemler alabilirsiniz, evde hijyen nasıl olmalı gibi konulara değinildi…