Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona, yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerini bilgilendirdi. Önümüzdeki bir iki günde koronavirüs tanı kitinin devreye gireceğinin müjdesini veren Koca, bu kitin bütün illere dağıtılacağını söyledi.
Koronavirüs gündemiyle TBBM'de özel oturum yapıldı. Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.
Bakan Koca, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kitinin devreye gireceğini söyledi. Hedeflerinin günlük en az 10-15 bin test yapmak olduğunu altını çizdi.
İşte Koca'nın konuşmasından öne çıkan satır başları:
-Meclisin iradesi toplumun direnme ve başarma kararlılığının artması demektir.
-Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti.
Bulaştırıcılık süresi bilinmiyor
-Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır.Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir.
-Mart 2020 başı itibariyle salgının hızı Çin'de yavaşladı merkezi Avrupa'ya kaydı.
-Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır.
-Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulamaya konulmuştur.
-Virüs 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı, bizim mücadelemizin mantığı ise baştan beri böyleydi.