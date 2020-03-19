Koca: "Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek"

Koronavirüs gündemiyle TBBM'de özel oturum yapıldı. Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirleri anlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Koca, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kitinin devreye gireceğini söyledi. Hedeflerinin günlük en az 10-15 bin test yapmak olduğunu altını çizdi.

İşte Koca'nın konuşmasından öne çıkan satır başları:

-Meclisin iradesi toplumun direnme ve başarma kararlılığının artması demektir.

-Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti.

Bulaştırıcılık süresi bilinmiyor

-Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır.Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir.

-Mart 2020 başı itibariyle salgının hızı Çin'de yavaşladı merkezi Avrupa'ya kaydı.

-Virüsün dünyaya açıklandığı 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır.

-Çoğu tedbirimiz DSÖ'nün gereklilik ilanından önce uygulamaya konulmuştur.

-Virüs 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı, bizim mücadelemizin mantığı ise baştan beri böyleydi.