Bakan Albayrak, koronavirüs önlemleri kapsamında hazırlanan ekonomik paketi değerlendirdi

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Dün açıklanan paket iş dünyası ile istişare sonucu oluşturuldu. Ciddi bir rahatlama getirecek 3 aylık pencere açtık.Önümüzdeki birkaç aylık süreç virüs anlamında belirsizlikleri barındırıyor.Oluşabilecek nakit akışı, sıkışıklığı giderebilecek bir üç aylık pencere açtık.Ekonomi programı nakit sıkışıklığına rahatlama getirecek. Bu 3 aylık süreçte piyasada ciddi bir likidite rahatlaması oluşturulacak.

İhtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek

Likidite ihtiyacı, maliyeti, kullandırılma kanallarının altyapısının oluşturulması ile likidite sorunu oluşturmayacak güçlü bir paket.Merkez Banaksı'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

650 bin 1500 liranın altında emekli maaşı alanlara destek var. Merkez Bankası'nın daha ucuz maliyetle likidite penceresini açması ile bankalara yoğun bir likidite akımı sağlanarak, ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılayacak altyapı yürüyecek.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir

3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak.Özellikle esnaflar noktasında bütün faizleri öteledik. Bu da yetmez bize cansuyu lazım dendiğinde de paketin içinde imkanlar var. İşsizlik fonu bugünler için var. Kısa çalışma ödeneğinin esnetilmesi daha fazla sektörün faydalanması için çalışma var. İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir.