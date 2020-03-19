DÜNYA

Krematoryum yetersiz kaldı, tabutlar askeri araçlarla taşındı

İtalya’da koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen bölgesindeki Bergamo şehrinde bulunan krematoryum, ölü sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak askeri araçlarla başka şehirlere taşındı. O anlar kameralara yansıdı.

İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgesinden biri olan Lombardiya’nın Bergamo şehrindeki krematoryum, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Bunun üzerine virüs veya başka nedenlerle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak İtalya ordusuna ait araçlarla başka şehirlerdeki krematoryumlara taşındı. 50 asker tarafından kontrol edilen yaklaşık 15 askeri aracın şehrin içinden geçtiği anlar ise kameralara yansıdı.

Sosyal medyada askeri araçların görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşan İtalyanlardan biri kişi ise durumu "Ülkemizin tarihindeki en üzücü fotoğraflardan biri" olarak niteledi.

İtalya’da şu ana kadar 2 bin 978 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 35 bin 713 kişi hasta ve 4 bin 25 kişide iyileşti.

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