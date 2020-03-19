Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı

79 yaşındaki Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm sebebine ilişkin spekülasyonlar doğru çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin sorularını yanıtlarken Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı ve Türkiye'deki ölü sayısının 3'e çıktığını söyledi...

Koca'nın Aytaç Yalman ile ilgili açıklaması şöyle:

- Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. 4 gün önce eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez karantinaya alınıyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da öldüğü kabul ediliyor.

İlk testi negatif çıkıyor

- O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor.

Orduevi dahil herkes taranıyor

- Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz.

- Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.

Ölen kişi sayımız 3'e çıkmış oldu

- Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.