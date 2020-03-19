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Milyonların takip ettiği koronavirüs haritasına Türk imzası

Dünya Koronavirüsü ABD merkezli Esri şirketinin geliştirdiği interaktif bir harita üzerinden takip ediyor. Her gün yaklaşık 1.6 trilyon kez ziyaret edilen interaktif harita platformundan, hangi ülkede kaç kişinin virüse yakalandığı, bu yüzden öldüğü ya da kaç kişinin kurtulduğu gibi bilgiler anlık olarak paylaşılıyor.

10 yıldır Kaliforniya merkezli Coğrafi Bilgi Sistemi şirketi Esri?nin ana kampüsünde yazılım mühendisi olarak ARGE alanında çalışan Deniz Karagülle, 50?ye yakın kişinin çalıştığı "The ArcGIS Living Atlas of the World"takımında, küresel ölçekte bilimsel tabanlı, çevreyle alakalı verileri oluşturacak metotlar geliştiriyor. Karagülle, aynı zamanda canlı verileri harita üzerine aktaracak metotlar da üretiyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Şehir ve Bölge planlama bölümünü bitirdikten sonra Pensilvanya Üniversitesi'nde Urban Spatial Analytics ve GIS (Kentsel Mekansal Analitik ve Coğrafi Bilgi Sistemi) üzerine yüksek lisansını tamamlayan Karagülle, Esri?de çalışırken Esri'nin sağlamış olduğu bursla da ikinci GIS yüksek lisansını tamamladı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Karagülle Coğrafi Bilgi Sistemi'ni şu sözlerle açıkladı Coğrafi bilgi sistemleri lokasyon tabanlı verilerinizi bir araya getirip üretimini yapmanızı sağlayan istatistiksel analizlerle veride göremediğinizi görmenize sağlayan bir sistemdir. Bu sayede sizin doğru kararlar vermenize yardımcı olur. Dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar, dünyayla olan etkileşimimize bilimsel çerçeveden bakmamıza imkan tanıdığı için daha doğru kararlar verip zorlu koşulları daha iyi yönetmemize olanak tanıyan bir sistem. Biraz daha teknik olarak örnek vermek gerekirse veriyi daha derinden analiz etmenizi yani verinin içerisindeki ilişkileri algılamanıza ve verinin korelasyonunu farklı durumlarla olan ilişkisini algılayabilmenize imkan sağlar.

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