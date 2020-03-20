İlk kez yayınlandı!Corona koğuşundan kan donduran görüntüler!

Çin’den yayılmasına rağmen can kayıplarının bu ülkeyi geride bıraktığı İtalya’da ölü sayısı dün 427 artarak 3 bin 405’e yükseldi. Corona virüsünün İtalya’daki merkezi konunumundaki Lombardiya bölgesinde görev yapan biçare doktorlar, çabalarının ne denli yetersiz olduğunu anlatıyor.

İngiliz Sky News televizyonu, Lombardiya bölgesine bağlı Bergamo kentindeki Papa Giovanni XXII Hastanesi’nden yayınlanan görüntülerde, corona virüsüyle enfekte olan hastaların güçlükle nefes almaya çalıştığı görülüyor.

Hastanede görev yapan Dr. Lorenzo Grazioli, Sky News’e verdiği demeçte, “Hayatımda hiçbir zaman bu kadar stresli olmadım. Yoğun bakım uzmanıyım ve gergin anlara ve seçimlere alışığım. İnsanların durumu kritik ve hiç tedavi görmeden ölüyorlar ve siz fark yaratabiliyorsunuz” dedi.

Dr. Grazioli, “Bu noktada olduğunuzda yetersiz kaldığınızı fark ediyorsunuz. Biz 100 anestezi uzmanıyız, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz fakat belki de yeterli değil” ifadelerini kullandı.