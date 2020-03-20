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Ümraniye'de 'Otomobilde hasta var' diye yolu açtıran şahıslar kamerada

İstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye'de aralık ayında yaşanan olay sırasında bankadan para çeken bir kişiyi takip eden şüpheliler, içinde yaklaşık 400 bin lira para bulunan çantayı çalarak kaçmaya başladı. Bir otomobille kaçmaya çalışan şüpheliler, kırmızı ışık engeline takıldıklarında ise araçtan inerek önlerindeki araç sürücülerine "otomobilde hasta var" diyerek yolu açtırdılar. Diğer otomobil sürücülerinin yolu açarak kaçan şüphelileri yol verme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis çeteyi tespit etti
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis olayı gerçekleştiren kişilerin peşine düştü. Şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından yola çıkan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık çetesi içinde yaşı küçük kişilerinde olduğu ortaya çıktı.

3 Kişi yakalandı
Polis birbiri ardından yaptığı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden Vedat P.(49) ile Önder P.(39) asayiş şube müdürlüğünde, 17 yaşındaki B.P ise çocuk şube müdürlüğünde sorgulandı. Daha önceden polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Vedat P. ile 17 yaşındaki B.P. adliyeye sevk edildi. İki kişi tutuklandı. Şüphelilerden Önder P.'nin ise hakkındaki bir yakalama kararı nedeniyle polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.

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