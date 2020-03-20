Tramvay kazaları mobesa kameralarında

Her gün on binlerce vatandaşa ulaşım hizmeti sunan tramvaylar zaman zaman kazalara karışabiliyor. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Kazalar bazen hafif sıyrıklarla atlatılırken bazen de ağır maddi hasara veya ölümlere neden olabiliyor.

Samsun'da tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ’ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin ona çarpmasına yol açtığı ortaya çıktı. Kaza görüntüleri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.

Dikkatsiz bisikletli

Görüntülerde Atakum ilçesi Mimarsinan İstasyonu’nda seyir halinde olan bir tramvayın altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli vatandaşın dikkatsizliği ön plana çıktı. Gelen treni fark etmeyerek bisikletiyle tramvay hattına giren vatandaş, tramvayın çarpması sonucu savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sinyalizasyona uymadı

Denizevleri İstasyonu’nda ise 'Dikkat Tren Dur' yazılı levhaya ve kırmızı ışığa uymayan sürücü canını hiçe sayarak otomobiliyle hatta girdi. Tramvayın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.