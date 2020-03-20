DÜNYA

Koronavirüse yakalanan kadın! Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum

Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Londralı kadın, yoğun bakım ünitesinden bir video paylaştı. 'Sakın işinizi şansa bırakmayın' diyen Tara Jane Langston, insanlara koronavirüsle ilgili uyarılarda bulundu.

Londra’nın Hillingdon Hastanesi’nde 13 Mart’ta tedavi görmeye başlayan Langston, Covid-19’un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir 'mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi. Langston’ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Market raflarını boş gören hemşire: Lütfen durun

Öte yandan, İngiltere’de hemşirelik yapan 51 yaşındaki Dawn Bilbrough, 48 saatlik mesaisinin bitişinin ardından süpermarkete gidip rafların boş olduğunu gördükten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki 48 saatlik mesaim için bir şeyler almak istemiştim. Sebze yok meyve yok, nasıl sağlıklı kalabileceğimi bilmiyorum. Lütfen durun artık" diye seslendi.

'Birbirimize destek olmalıyız'

İnsanların marketteki tüm temel gıdaları hemen tükettiğini belirten ve bunu durdurmalarını isteyen Bilbrough, "Bence şu an en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizin desteği bu yüzden bir takım olarak çalışmalıyız. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

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