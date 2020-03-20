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Magazin ünlüleri 'koronavirüse karşı etkili' diye dolandırıcı ürün reklamı yaptılar

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlüler, Instagram hesaplarından koronavirüse karşı etkili olduğu iddia edilen bir gıda takviyesini paylaştı. Tarım Bakanlığı’nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi’nde No-Attack isimli bir ürün yer almıyor.

Seda Sayan, Seren Serengil, Şeyma Subaşı, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül Instagram hesaplarından paylaşım yaparak “No-Attack” isimli bir gıda takviyesini tanıttı.

Ünlü isimler bu ürünün tanıtımını yaparken, ürünün enfekte olunsa bile koronavirüse karşı bağışıklık kazandırdığını paylaştı.

Subaşı sosyal medya paylaşımında, “Son zamanlarda coronavirüsü biliyorsunuzki tüm dünyayı çok fazla etkiledi. Hepimiz aslında sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Arkadaşlar ben her gün C vitaminimi, magnezyumumu, D vitaminimi, balık yağımı her zaman alıyorum. Gerçekten yediklerime çok dikkat ediyorum. Bununla beraber son zamanlarda, No Attack dediğim bu gıda takviyesi olan içinde propolis, kara mürver, portakal ve bir sürü bitki özleri bulunan bu ürünü kullanıyorum, alıyorum. Sizler bunlara sadece eczaneden ulaşabilirsiniz. Ya da online olarak alabilirsiniz. Ben size daha fazla böyle arada bir neler yediğimle alakalı, neler içtiğimle alakalı bir şeyler paylaşacağım” dedi.

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