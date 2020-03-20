SAĞLIK

Koronavirüsle mücadelede ellerimizi nasıl yıkamalıyız

Uzmanlar tarafından koronayla en etkili mücadele yöntemi olarak önerilen el yıkama alışkanlığına her ne kadar uysak da, sabunun elin tüm yüzeyine dağılması oldukça önemli.

Koronavirüs salgınında almamız gerek önlemler, uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor.

Çalıştığımız, içinde bulunduğumuz ortamları dezenfekte etmek, diğer insanlarla olan sosyal mesafemizi korumak, tokalaşıp öpüşmekten kaçınmak salık verilirken kişisel hijyen de oldukça öne çıkıyor.

DOĞRU EL YIKAMA TEKNİĞİ ÖNEMLİ
Basit ama hayat kurtarıcı bir önlem olan el yıkamak, alabileceğimiz en iyi önlemlerden biri. Virüs ağız, burun ve göz pınarları yoluyla vücuda nüfuz edeceğini belirten uzmanlar, el hijyenine dikkat etmenin ve yüz bölgesine dokunmaktan –her ne sebeple olursa olsun- kaçınmanın, virüsün yayılmasını büyük ölçüde engelleyeceği görüşünde.

Peki ellerimi ne kadar doğru yıkıyoruz? Uzmanlar ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması gerekitiğini söylüyor. Ancak el yüzeyinde de her noktayı sabunla temas ettirmemiz, bir o kadar önemli.

İşte sabunun doğru kullanımının güzel bir örneği…

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