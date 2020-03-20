Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Arabesk müziğin efsane isimi rahmetli Müslüm Gürses'in 87 yaşında hayatını kaybeden eşi Muhterem Nur'un cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

Yakınları cenazeye katıldı

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan rahmetli Müslüm Gürses'in sinema oyuncusu eşi Muhterem Nur'un cenaze törenine Muhterem Nur'un aile yakınları ve Müslüm Gürses'in hayranlarının olduğu yaklaşık 20 kişi katıldı.

“Müslüm Gürses'e kavuştu”

Cenazeye katılan müzik yapımcısı Muhteşem Candan, Muhterem Nur'un eşi Müslüm Gürses'in mezarının üstüne gömülmesinin vasiyeti olduğunu söyledi. Candan, “Ben Müslüm'e kavuşacağım. Orada kemiklerimizde beraber çürüyecek. Kendisini ölüm değil de Müslüm Gürses'e kavuşmak olarak adlandırıyordu. Müslüm Gürses'in üzerine gömülmek, aynı taşlar olmak mezar taşında ikisinin resmi olan bir resim koymak vasiyeti vardı” dedi.

Polis önlem aldı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe olarak adlandırılan 1 metre mesafeye uyulması için cenazeye katılanlara görevli polis memurları sık sık birbirlerinize yaklaşmayın diyerek uyarılarda bulundu. Muhterem Nur'un cenazesi vasiyeti üzerine eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.