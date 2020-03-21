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Oyuncu Ezgi Mola, salgın nedeniyle evde olan iki kiracısından kira almayacak

Koronavirüsün ülkemize gelmesinden dolayı yaşanabilecek ekonomik krizi dikkat çekmek için bir iyilik hareketi başlatan oyuncu Ezgi Mola, iki kiracısından bir aylık kirayı almamaya karar verdi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Türkiye'ye geldi. Virüsü karşı tedbir alanlar ise evden çıkmamaya başladı. Bu durumda milyonlarca kişinin etkileneceğini düşünen Ezgi Mola ise iyilik hareketi başlattı.

Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından bir video paylaşan başarılı oyuncu, "Geçtiğimiz günlerde keşke elimizden bir şey gelse de iyilik hareketi başlatsak demiştim... Kendimce şöyle bir şey düşündüm, iki tane kiracım var, ikisine de 'Nisan ayında kira istemiyorum' diyerek mesaj yolladım. Belki imkanı olan insanlar kiracılarını bu şekilde rahatlatabilir. Yardımcı olmamız gerekiyor dediğim insanlar küçük esnaflar zaten büyük iş adamları değil. Sizden de böyle adımlar bekliyorum" dedi.

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